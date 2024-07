Gwiazdy na pokazie kolekcji Muses Urbańska & Komornicka

1 z 14

Natasza Urbańska postanowiła dołączyć do grona projektujących gwiazd i we współpracy ze swoją stylistką Agnieszką Komornicką zaprojektowała kolekcję sukienek Muses. Ubrania na każdą figurę mają zapewnić jej uznanie klientek plus size i szacunek w branży modowej. Czy tak będzie? Sądząc po wczorajszym pokazie, który odbył się Reducie Banku Polskiego w Warszawie, szanse na sukces są większe niż w przypadku Izabeli Trojanowskiej (zobacz: Modowy horror aktorki "Klanu"). Świadczy o tym chociażby ilość obecnych celebrytów na wydarzeniu.

Gwiazdę wspierał przede wszystkim mąż, Janusz Józefowicz, obok którego mogliśmy zobaczyć także m.in. blogerkę Maffashion, stylistkę "Tańca z gwiazdami" Dorotę Williams, polską modelkę amerykańskiego "Playboya" Amandę Streich oraz przyjaciół z teatru - Artura Chamskiego i Janusza Stokłosę. Nie mogło zabraknąć także pierwszej ambasadorki kreacji Nataszy - Candy Girl, która kilka dni temu zaprezentowała jej czarny kombinezon.

Dodajmy, że za kreacje z metką Nataszy Urbańskiej trzeba zapłacić od 1 000 do 1 500 złotych.

