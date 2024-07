Dramatyczny wpis Tomasza Kality, byłego rzecznika prasowego SLD. 36-letni polityk, znany m.in. z kampanii kandydatki lewicy na prezydenta Magdaleny Ogórek, przyznał, że jest ciężko chory. Ma nowotwór - wielopostaciowego glejaka.

Jak dodaje, pomocny w kuracji może być olej z marihuany.

To straszne, że aby zrobić w mojej sytuacji wszystko, co możliwe, musiałbym łamać prawo. Oby mój post dał rządzącym do myślenia - apeluje Kalita.