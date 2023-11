Po udanym meczu Polska-Izrael, w czasie którego nasza reprezentacja strzeliła aż cztery gole, piłkarze wreszcie mają czas na udany odpoczynek. Już dziś, zaledwie kilkanaście godzin po meczy Robert Lewandowski pozował przy prywatnym samolocie i zdradził, że wybiera się na wakacje. Oczywiście piłkarzowi towarzyszy Anna Lewandowska, ale nie tylko. Zobaczcie poniżej, z kim jeszcze Robert i Ania będą wypoczywać.

To już chyba tradycja - Anna i Robert Lewandowscy po raz kolejny lecą na wakacje w towarzystwie Mariny i Wojciecha Szczęsnych! Marina pochwaliła się wspólnym zdjęciem z Lewandowskimi i napisała:

To był bardzo pracowity okres dla nas wszystkich. A teraz WAKACJE czas zacząć :) Nie gniewajcie się za zdjęcie przy samolocie, trochę się „jaram”????????????‍♀️no co? Czekamy zawsze na te wakacje caaaały rok. A teraz jak myślicie gdzie lecimy? Aaa i tak bede Was spamować zdjęciami