Podczas konferencji zapowiadającej Polsat Hit Festiwal 2026 Michał Wiśniewski został wprost zapytany o to, jak wygląda jego codzienność po rozstaniu z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Temat wraca w mediach od kilku tygodni, a razem z nim kolejne spekulacje o rzekomych "powrotach" do dawnych relacji - w tym do Mandaryny. Artysta postawił sprawę jasno.

Huczy o rozwodzie Michała Wiśniewskiego z piątą żoną

Kilka tygodni temu media zelektryzowała wiadomość o rozstaniu Michała Wiśniewskiego z piątą żoną. Muzyk, tak jak zapowiedział, zaledwie raz wypowiedział się na ten temat. Pola wydaje się nieco bardziej wylewna, a przede wszystkim nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niej bardzo trudna.

Przy okazji rozmowy z Pomponikiem lider Ich Troje zrobił wyjątek i po długiej ciszy zabrał głos. Znów podkreślił, że spraw rozwodowych nie zamierza rozgrywać publicznie. Jego zasada jest prosta: o takich sprawach można mówić dobrze albo wcale, więc on wybiera milczenie. Zaznaczył też, że dojrzał do tego, by nie odpowiadać na zaczepki i komentarze, nawet jeśli temat żyje własnym życiem.

Wydaje mi się, że w ogóle generalnie o takich rzeczach mówi się albo dobrze, albo wcale. Więc ja wcale. (…) Dorosłem do tego, żeby takich rzeczy nie komentować. Rzeczywistość komentuje, przyszłość skomentuje. Na to wszystko jest jeszcze czas. Myślę, że to nie jest ani moment, ani miejsce na to, żeby takie rzeczy robić. Myślę, że dobrze, że wydałem to oświadczenie, żeby uciąć spekulacje i i to jest okej. Reszty komentować nie będę

Michał Wiśniewski planuje wrócić do Mandaryny?

Liczne związki Michała Wiśniewskiego od lat budzą ogromne emocje, a dla fanów niemal jasne jest, że prędzej czy później, po jednym rozstaniu, muzyk wda się w kolejną relację. Tym razem jednak w sieci zaczęły krążyć spekulacje na temat tego, czy gwiazdor wróci do Mandaryny, czyli swojej drugiej żony. Odnosząc się do tych pogłosek w rozmowie z Pomponikiem Wiśniewski wyraźnie pokazał irytację, że niemal natychmiast po rozstaniu przypina mu się kolejne romanse i dopisuje następne scenariusze.

Nie wiem (czy szykuje się powrót do Mandaryny - przyp. red.), bo obecnie przypisywana jest mi każda kochanka, więc generalnie może przestanę to komentować. Przecież to nie jest giełda, a to nie są konie, które wracają na wybieg. No z całym szacunkiem, ale ani nie chcę robić im tego, ani sobie, ani tym bardziej Poli

Na koniec Michał Wiśniewski podkreślił;

Ja zawsze całe życie szukałem miłości i dlatego mam wytatuowane: 'Nigdy więcej nie będę się już prosił o miłość'

