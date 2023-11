Izabela Janachowska niedawno podzieliła się szczęśliwą nowiną i na Instagramie opublikowała zdjęcie z napisem: Baby, w ten sposób poinformowała o ciąży. Do tej pory nie zdradziła jednak płci dziecka ani imienia. Jedyne co powiedziała, to że nie bierze pod uwagę starych imion. Okazuje się, że jej fryzjerka jednym wpisem w mediach społecznościowych zasugerowała, że gwiazda urodzi dziewczynkę! Zobaczcie, co napisała...

Izabela Janachowska urodzi córkę?

Gwiazda TVN odwiedziła niedawno salon fryzjerski i zdecydowała się na rozjaśnienie włosów i odświeżenie koloru. Po wizycie gwiazdy na Instagramie salonu kosmetycznego pojawił się wpis, który niejako sugeruje płeć dziecka:

Dziś odwiedziła nas piękna przyszła mama @izabelajanachowska . Rozjaśniliśmy wlosy z ekstraktem zabezpieczającym i regenerującym, dodatkowo tonowanie koloru w złoto piaskowych odcieniach. Iza obecnie jest tak promienna, ze żaden inny kolor niż słoneczny blond, nie był nawet brany pod uwagę. Na paznokciach Iza wybrała wymowny róż od @indigonails„Maybe baby” ???????????????? - czytamy na Instagramie salonu royal_hair_official

"Wymowny róż" o nazwie "Maybe baby", o którym pisze fryzjerka to sugestia, że gwiazda spodziewa się córeczki. Czy te podejrzenia się sprawdzą i Izabela Janachowska urodzi dziewczynkę? Dowiemy się już wiosną!

