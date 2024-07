Finał Must Be The Music za nami. Piotrowi Szumlasowi i Jakubowi Zaborskiemu serdecznie gratulujemy zasłużonego zwycięstwa, a Paulinie Sykut kolejnej udanej stylizacji :)

Prezenterka podczas finałowego odcinka Must Be The Music miała na sobie czarną kreację z asymetrycznym dołem. Paulina Sykut w swojej klasycznej fryzurze, czyli gładko zaczesanymi do tyłu włosami wyglądała bardzo dobrze. Ekstrawagancji tej jakże stonowanej stylizacji nadał masywny łańcuch na szyi w kolorze złota. Dla nas bomba!

