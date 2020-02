Fatalny start filmu "Bad Boy" Patryka Vegi! Tak źle nie było od 6 lat!

Znamy wyniki oglądalności pierwszego weekendu po premierze filmu "Bad Boy"! Jak się okazało, Patryk Vega nie ma powodów do świętowania, bowiem jak podaje portal wirtualnemedia.pl, jest to jeden z najsłabszych weekendów otwarcia znanego reżysera. Jaki wynik odnotowała najnowsza produkcja Vegi?

Zobacz także: Prawie naga Julia Wieniawa promuje "Small World" Vegi. Zobacz fragment zwiastuna

"Bad Boy" odnotował jeden z najgorszych startów filmów Vegi od 6 lat

Chociaż w weekend 21-23 lutego do kin najwięcej osób przyciągnął właśnie film Patryka Vegi, to reżyser nie ma jednak powodów do zadowolenia. "Bad Boy" odnotował jeden z najgorszych startów w historii filmów tego twórcy. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, frekwencja w weekend otwarcia wyniosła 155 627 tys. widzów - tak wynika z danych box office.

Wygląda więc na to, że nawet film "Zenek" pokonał pod tym względem "Bad Boya". Zekranizowana biografia Zenka Martyniuka w weekend otwarcia zgromadziła zdecydowanie większą publiczność - 241 132 widzów. Z kolei o dużym sukcesie można mówić w kontekście filmu "365" dni, ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej. W tym zestawieniu niestety "Bad Boy" przepada, bowiem historia Massimo i Laury przyciągnęła w pierwszy, premierowy weekend prawie 454 000 widzów!

A wy wybieracie się do kina na film Patryka Vegi? Póki co wyniki oglądalności nie mogą napawać reżysera optymizmem...

W najnowszej produkcji Patryka Vegi zagrała między innymi Małgorzata Kożuchowska.