Kto nigdy nie retuszował i nie poprawiał swojego zdjęcia w sieci, niech rzuci kamieniem. Oczywiście wśród fanów photoshopa i wszelkich programów graficznych poprawiających jakość zdjęć są również nasze gwiazdy. Niekiedy jednak zaliczają małe wpadki - a to wygięta podłoga, a to krzywe lustro... Zdarza się każdemu, nawet najlepszym. Najważniejsze, to mieć do tego dystans, gdy ktoś już taką wpadkę zauważy - jak Małgosia Rozenek! Zobaczcie, które polskie gwiazdy zaliczyła zabawne wpadki, majstrując przy swoich fotkach!

Reklama

Zobacz także: Stylowi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan załatwiają sprawy na mieście. Wyglądają jak… rodzeństwo?