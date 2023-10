To już pewne - Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę podczas Eurowizji 2021. Informację ogłoszono w piątek, 12 marca, w "Pytaniu na śniadanie", gdzie prowadzący "Jakiej to melodii" zaprezentował swój konkursowy utwór - "The Ride". Choć piosenka przypadła wielu fanom wokalisty do gustu, inni z kolei ostro krytykują wybór Rafała na reprezentanta Polski podkreślając, że to Alicja Szemplińska, która w zeszłym roku miała reprezentować nasz kraj w konkursie, powinna w tym roku zająć jego miejsce. W rozmowie z reporterką Party.pl, Rafał Brzozowski, nie tylko zdradził, dlaczego Szemplińska nie pojedzie w tym roku na Eurowizję, ale też odniósł się do innej, budzącej ogromne kontrowersje kwestii. Muzyk zdradził, dlaczego na konkursie Eurowizji nie zaprezentuje się pod swoim nazwiskiem. Jego słowa mogą was zaskoczyć.

Posłuchajcie, co powiedział nam Rafał Brzozowski!

Rafał Brzozowski zdradził, dlaczego na Eurowizji 2021 nie wystąpi pod swoim nazwiskiem.

