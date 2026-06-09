Agata Rubik poinformowała o żałobie. To dlatego nagle przyjechała do Polski
Agata Rubik poinformowała o swojej nagłej podróży do Polski z Miami, gdzie mieszka na co dzień z najbliższą rodziną. Jednocześnie w mediach społecznościowych przekazała smutną informację, żegnając bardzo bliską jej osobę.
Agata Rubik niespodziewanie pojawiła się w Polsce, co nie umknęło uwadze obserwujących gwiazdę w mediach społecznościowych fanów. 8 czerwca 2026 roku przekazała smutny powód jej podróży do ojczyzny.
Agata Rubik pogrążona w żałobie po stracie babci
Agata Rubik poinformowała o odejściu babci wprost i bez zbędnych słów. Zamiast rozbudowanego wpisu postawiła na zwięzły komunikat na InstaStories, w którym opisała krótko atmosferę dnia, a także poinformowała o pożegnaniu bliskiej jej osoby, babci.
Piękny dzień na smutną uroczystość. Dziś żegnam moją Babcię
Jednocześnie celebrytka nie zdradziła dodatkowych szczegółów dotyczących samej ceremonii, stawiając na przeżywanie tego szczególnego dnia w towarzystiwie najbliższych. Choć w świecie mediów społecznościowych łatwo przekroczyć cienką linię między dzieleniem się emocjami a odsłanianiem zbyt wiele, Agata Rubik postawiła na oszczędny, ale szczery przekaz, ucinając wszelkie spekulacje.
Rodzina Rubików od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych
Agata Rubik od lat jest obecna w mediach, ale jednocześnie konsekwentnie podkreśla rolę rodziny w swoim życiu. Z Piotrem Rubikiem jest związana od niemal 20 lat, a na ślubnym kobiercu stanęli w 2008 r. Wspólnie wychowują dwie córki: Helenę, urodzoną w 2009 r., oraz Alicję, która przyszła na świat cztery lata później. Już w 2023 roku zadecydowali się przenieść życie swojej rodziny do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Miami, choć regularnie odwiedzają ojczyznę, gdzie czekają na nich rodzina i przyjaciele.
Choć Agata Rubik przyzwyczaiła swoich internetowych fanów do niemalże codziennego relacjonowania swojego życia oraz różnego rodzaju zajętości jej bliskich, w tym szczególnym czasie fani gwiazdy zauważyli ograniczoną liczbę materiałów udostępnianych w mediach społecznościowych. To jasny znak dla internautów, że to czas głębokiej zadumy i żałoby, którego Agata Rubik nie chce wystawiać na blask medialnych reflektorów.
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