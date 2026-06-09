Agata Rubik niespodziewanie pojawiła się w Polsce, co nie umknęło uwadze obserwujących gwiazdę w mediach społecznościowych fanów. 8 czerwca 2026 roku przekazała smutny powód jej podróży do ojczyzny.

Agata Rubik pogrążona w żałobie po stracie babci

Agata Rubik poinformowała o odejściu babci wprost i bez zbędnych słów. Zamiast rozbudowanego wpisu postawiła na zwięzły komunikat na InstaStories, w którym opisała krótko atmosferę dnia, a także poinformowała o pożegnaniu bliskiej jej osoby, babci.

Piękny dzień na smutną uroczystość. Dziś żegnam moją Babcię napisała Agata Rubik na Instagramie.

Jednocześnie celebrytka nie zdradziła dodatkowych szczegółów dotyczących samej ceremonii, stawiając na przeżywanie tego szczególnego dnia w towarzystiwie najbliższych. Choć w świecie mediów społecznościowych łatwo przekroczyć cienką linię między dzieleniem się emocjami a odsłanianiem zbyt wiele, Agata Rubik postawiła na oszczędny, ale szczery przekaz, ucinając wszelkie spekulacje.

Rodzina Rubików od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych

Agata Rubik od lat jest obecna w mediach, ale jednocześnie konsekwentnie podkreśla rolę rodziny w swoim życiu. Z Piotrem Rubikiem jest związana od niemal 20 lat, a na ślubnym kobiercu stanęli w 2008 r. Wspólnie wychowują dwie córki: Helenę, urodzoną w 2009 r., oraz Alicję, która przyszła na świat cztery lata później. Już w 2023 roku zadecydowali się przenieść życie swojej rodziny do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Miami, choć regularnie odwiedzają ojczyznę, gdzie czekają na nich rodzina i przyjaciele.

Choć Agata Rubik przyzwyczaiła swoich internetowych fanów do niemalże codziennego relacjonowania swojego życia oraz różnego rodzaju zajętości jej bliskich, w tym szczególnym czasie fani gwiazdy zauważyli ograniczoną liczbę materiałów udostępnianych w mediach społecznościowych. To jasny znak dla internautów, że to czas głębokiej zadumy i żałoby, którego Agata Rubik nie chce wystawiać na blask medialnych reflektorów.

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