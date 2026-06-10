Eliza Macudzińska jest córką Izabeli Macudzińskiej, czyli jednej z najpopularniejszych bohaterek programu "Królowe życia". Celebrytka zdobyła popularność dzięki udziałowi w formacie stacji TTV, a w ostatnich latach dała się poznać widzom również w innych produkcjach telewizyjnych. Głośno było m.in. o jej udziale w show "Królowa przetrwania". Nic więc dziwnego, że życiem jej rodziny interesują się tysiące fanów. Szczególną uwagę od lat przyciąga córka gwiazdy, Eliza, która dorastała na oczach widzów i dziś sama aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio było o niej głośno za sprawą hucznej imprezy Elizy z okazji obchodzonych 18. urodzin. W mediach społecznościowych pojawiły się kadry z imprezy, a teraz solenizantka pochwaliła się prezentami.

Eliza Macudzińska pokazała prezenty urodzinowe. Lista jest długa

Lista prezentów, które Eliza Macudzińska otrzymała z okazji swoich 18. urodzin, była naprawdę imponująca. Największą uwagę bez wątpienia przyciągnął turkusowy samochód BMW Serii 3 Cabrio, który jubilatka dostała od rodziców. To jednak nie koniec niespodzianek. Eliza zdradziła na nowym nagraniu opublikowanym na TikToku, że od swojego chłopaka otrzymała w prezencie zagraniczny wyjazd. Wśród podarunków znalazły się również: płyty winylowe i gramofon. Część gości postawiła na bardziej praktyczne upominki. Do jej rąk trafiło bowiem sporo gotówki.

Bardzo dużo kasy i oczywiście to jest na plus. No bo jeżeli ktoś nie miał pomysłu na prezent, no to bardziej się opłaca dać pieniążki. (...) Dostałam też tak dużo ''totolotka'' opowiadała na nagraniu.

Eliza Macudzińska jest wdzięczna za wszystkie prezenty. Zwróciła się do internautów

Na nagraniu nie zabrakło także apelu Elizy. Córka Izabeli Macudzińskiej poprosiła obserwatorów o to, aby nie kłócili się w komentarzach. Zaznaczyła, że nie pokazuje prezentów, aby się przechwalać w mediach społecznościowych.

Żeby nie było sprzeczek w komentarzach: nie, nie mam na celu przechwalania się tymi prezentami, tylko po prostu chciałam się z wami nimi podzielić i pokazać, co dostałam od mojej kochanej rodzinki i moich przyjaciół stwierdziła.

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od internautów. Jedni nie kryli zachwytu prezentami i stwierdzili, że film był pożyteczny. Niektórzy zdobyli się na mniej pozytywne komentarze. 18-letnia influencerka podkreśliła, że jest wdzięczna za wszystkie urodzinowe prezenty, które otrzymała od swoich najbliższych.

Jestem mega szczęśliwa z tych prezentów, mimo że nie prosiłam skwitowała.

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