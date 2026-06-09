Roksana Węgiel i Kevin Mglej należą dziś do grona najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich historia zaczęła się od współpracy zawodowej. Wokalistka, która zdobyła ogólnopolską popularność dzięki zwycięstwu w programie "The Voice Kids", z czasem coraz częściej pracowała z producentem muzycznym. Zawodowa relacja szybko przerodziła się w coś więcej,. Zakochani nie ukrywali swojego szczęścia i w sierpniu 2024 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas ceremonii kościelnej w Dydni na Podkarpaciu. Od tego czasu wspólnie budują swoje małżeńskie życie, mieszkając razem w Warszawie. Wygląda jednak na to, że wkrótce przeprowadzą się do nowego lokum.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyprowadzili się z mieszkania. Zdjęcia trafiły do mediów

Piosenkarka i producent muzyczny chętnie chwalili się zdjęciami swojego gniazdka. Do tej pory Roksana Węgiel i Kevin Mglej mieszkali w apartamencie, w którym królował marmur i duże małżeńskie łoże. Teraz jednak czas na zmiany. Portal Pudelek opublikował zdjęcia Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, którzy zostali przyłapani podczas w stolicy. Jak relacjonuje serwis, małżonkowie pojawili się pod dotychczasowym mieszkaniem na warszawskiej Woli, gdzie nadzorowali prace związane z wyprowadzką.

Na miejscu była także profesjonalna ekipa, która przez kilka godzin wynosiła z lokalu kolejne rzeczy należące do pary. Według doniesień portalu, zarówno Roksana Węgiel, jak i Kevin Mglej aktywnie doglądali całego przedsięwzięcia. Uwagę zwróciły ich stylizacje. Piosenkarka postawiła na wygodny zestaw. Nie zabrakło także charakterystycznych dodatków, w tym dużych okularów przeciwsłonecznych. Jej mąż także wybrał swobodną stylizację, w sam raz na tę okazję.

Roksana Węgiel o zakupie działki. Pochwaliła się szczegółami

W październiku 2025 roku Roksana Węgiel opublikowała w mediach społecznościowych kadr z mężem. Na zamieszczonym zdjęciu zakochani trzymali w rękach akt notarialny. Z opisu fotografii dowiedzieliśmy się, że zdecydowali się na zakup działki i budowę domu.

Kupiliśmy działkę, Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia. Dużo się dzieje pisała wówczas zadowolona Roksana Węgiel.

Informację o budowie domu Roksana Węgiel przekazała w Dzień Dziecka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rozpoczynamy budowę naszego domu!!! Mała ja chyba by nie uwierzyła, że tak będzie wyglądać jej życie pisała.

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