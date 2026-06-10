17-letnia Maja Oświecińska, córka Tomasza Oświecińskiego, trafiła nagle do szpitala i czeka ją operacja. Oświeciński za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał niepokojące wieści i pokazał wymowne zdjęcie.

Z czerwonego dywanu prosto na oddział. Córka Oświecińskiego w szpitalu

Córka Tomasza Oświecińskiego już od dawna jest związana z show-biznesem i często pojawia się na oficjalnych imprezach. Córka Oświecińskiego przyciąga spojrzenia na czerwonym dywanie, a ostatnio pokazała się u boku swojego ojca na pokazie nowego filmu Stevena Spielberga. Maja błyszczała na imprezie w miniony poniedziałek, a już następnego dnia znalazła się w szpitalu.

Rodzice Mai poinformowali, że sytuacja przyszła w najmniej oczekiwanym momencie. W publikacji pokazali zdjęcie dłoni córki ze szpitalnego łóżka, co od razu podbiło powagę sprawy.

Życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie... Jeszcze wczoraj wieczorem Maja była na pokazie filmu Spielberga, a dzisiaj leży w szpitalnym łóżku i czeka na operację wyrostka. napisali w mediach społecznościowych.

Wiadomo, że operacja to jedno, ale dla nastolatki równie trudne potrafi być samo oczekiwanie. Rodzice opisali, że Maja jest dzielna, ale bardzo się boi, bo to jej pierwsza w życiu narkoza.

Majcia jest bardzo dzielna, ale potwornie się boi. To jej pierwsza narkoza w życiu i najbardziej przeraża ją sam moment zaśnięcia. Staramy się zachować spokój, ale serce pęka, kiedy widzisz taki strach w oczach własnego dziecka. Mamy do Was ogromną prośbę: zostawcie dla niej kilka ciepłych słów w komentarzach apelują rodzice nastolatki.

Kim jest Maja Oświecińska?

Maja od pewnego czasu buduje własną rozpoznawalność w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 52 tys. osób. To jednak nie tylko „córka znanego aktora”, bo nastolatka ma już pierwsze doświadczenia przed kamerą: widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w serialu „Na Wspólnej” oraz w filmie „Miłość do kwadratu jeszcze raz”.

Mai życzymy dużo zdrowia!

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