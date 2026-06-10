Córka Tomasza Oświecińskiego trafiła do szpitala. Niepokojący wpis aktora
Córka Tomasza Oświecińskiego jest w szpitalu. 17-letnia Maja trafiła tam nagle i czeka ją operacja, o czym jej rodzice napisali w mediach społecznościowych. Jeszcze poprzedniego wieczoru nastolatka pojawiła się z ojcem na pokazie filmu „Dzień objawienia” Stevena Spielberga.
17-letnia Maja Oświecińska, córka Tomasza Oświecińskiego, trafiła nagle do szpitala i czeka ją operacja. Oświeciński za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał niepokojące wieści i pokazał wymowne zdjęcie.
Z czerwonego dywanu prosto na oddział. Córka Oświecińskiego w szpitalu
Córka Tomasza Oświecińskiego już od dawna jest związana z show-biznesem i często pojawia się na oficjalnych imprezach. Córka Oświecińskiego przyciąga spojrzenia na czerwonym dywanie, a ostatnio pokazała się u boku swojego ojca na pokazie nowego filmu Stevena Spielberga. Maja błyszczała na imprezie w miniony poniedziałek, a już następnego dnia znalazła się w szpitalu.
Rodzice Mai poinformowali, że sytuacja przyszła w najmniej oczekiwanym momencie. W publikacji pokazali zdjęcie dłoni córki ze szpitalnego łóżka, co od razu podbiło powagę sprawy.
Życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie... Jeszcze wczoraj wieczorem Maja była na pokazie filmu Spielberga, a dzisiaj leży w szpitalnym łóżku i czeka na operację wyrostka.
Wiadomo, że operacja to jedno, ale dla nastolatki równie trudne potrafi być samo oczekiwanie. Rodzice opisali, że Maja jest dzielna, ale bardzo się boi, bo to jej pierwsza w życiu narkoza.
Majcia jest bardzo dzielna, ale potwornie się boi. To jej pierwsza narkoza w życiu i najbardziej przeraża ją sam moment zaśnięcia. Staramy się zachować spokój, ale serce pęka, kiedy widzisz taki strach w oczach własnego dziecka. Mamy do Was ogromną prośbę: zostawcie dla niej kilka ciepłych słów w komentarzach
Kim jest Maja Oświecińska?
Maja od pewnego czasu buduje własną rozpoznawalność w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 52 tys. osób. To jednak nie tylko „córka znanego aktora”, bo nastolatka ma już pierwsze doświadczenia przed kamerą: widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w serialu „Na Wspólnej” oraz w filmie „Miłość do kwadratu jeszcze raz”.
Mai życzymy dużo zdrowia!
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