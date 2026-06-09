Wiadomość o śmierci kolejnej legendy światowego kina przyszła niespodziewanie. W mediach pojawiło się poruszające pożegnanie pogrążonej w żałobie żony aktora.

Anthony Guidera nie żyje. Poruszające słowa żony

6 czerwca zmarł Anthony Guidera, amerykański aktor kojarzony m.in. z "Ojcem chrzestnym III" i "Gatunkiem". Miał 65 lat. Według relacji żony, 11 maja zasłabł w domu w południowej Kalifornii, a następnie miało dojść do nagłego zatrzymania akcji serca. Guidera trafił do szpitala w rejonie Los Angeles, gdzie rozpoczęła się walka o jego życie. Przez blisko trzy tygodnie był podłączony do aparatury podtrzymującej funkcje życiowe.

Rodzina przekazywała, że mimo upływu dni nie pojawił się przełom, na który wszyscy czekali. Co ważne, wciąż nie podano publicznie okoliczności śmierci aktora, a lekarze nie potrafili wyjaśnić, co doprowadziło do nagłego zatrzymania akcji serca.

Żona aktora zabrała głos na Facebooku, dzieląc się poruszającym wpisem tuż po śmierci aktora. Poinformowała o odejściu Anthony'ego Guidera, nie kryjąc zdruzgotania. Miała też do fanów jedną, szczególną prośbę.

Z ciężkim sercem informujemy o nagłej śmierci naszego ukochanego Anthony’ego. (...) Jesteśmy zdruzgotani i staramy się przetrwać ten niewyobrażalnie trudny czas, przeżywając każdą chwilę po kolei. Prosimy, zachowajcie pamięć o nim w swoich sercach i otoczcie naszą rodzinę modlitwą napisała żona zmarłego.

Informację o śmierci potwierdziła żona aktora, Valarie Anderson. Smutną wiadomość podała także organizacja Astara, z którą Guidera był związany jako wolontariusz. W żałobie pozostali najbliżsi, w tym syn aktora Nick.

Anthony Guidera i jego światowa filmografia

Guidera zapisał się w pamięci widzów głównie jako twarz kina akcji i science fiction lat 90. Filmową karierę zaczął na początku dekady - w 1990 roku pojawił się w "Ojcu chrzestnym III", gdzie zagrał ochroniarza. Później konsekwentnie budował ekranową obecność w kolejnych tytułach, które do dziś wracają w telewizji i w internetowych katalogach.

Na liście produkcji, w których występował, są m.in. „Twierdza”, „Armageddon”, „Listonosz” oraz „Gatunek” - film, który przyniósł mu szczególne zainteresowanie. To właśnie za scenę pocałunku z Natashą Henstridge otrzymał nagrodę MTV Movie Award. Równolegle pojawiał się w serialach: „Słoneczny patrol”, „Angel”, „Star Trek: Deep Space Nine” czy „The Pretender”.

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