Karolina Gilon to popularna prezenterka, która zaczynała swoją karierę w programie "Top Model". Wzięła udział w piątej edycji formatu, który otworzył jej drogę do telewizji. Później widzowie mogli oglądać ją w popularnym show "Love Island", który poprowadziła. Rozkręcała swoją karierę w Polsacie, dołączając także do "Ninja Warrior Polska". W styczniu 2025 roku życie Karoliny Gilon całkowicie się zmieniło. Prezenterka ogłosiła w mediach społecznościowych, że na świat przyszedł jej syn Franek. Szczęśliwe chwile zmieniły się w gorzkie uczucie. Szybko okazało się, że w Polsacie nie ma już miejsca dla Karoliny Gilon. Prezenterka nie przestała jednak działać w sieci, gdzie ostatnio pochwaliła się wyjątkową informacją.

Karolina Gilon planuje zakup mieszkania w Hiszpanii. Opowiedziała o szczegółach

Nie tak dawno Karolina Gilon zamieściła żartobliwe nagranie w mediach społecznościowych, a teraz ogłosiła na swoim instagramowym profilu, że razem z partnerem Mateuszem Świerczyńskim planują zakup nieruchomości w słonecznej Hiszpanii, a dokładniej w Andaluzji. Niedawno zakochani spontanicznie opuścili kraj i oglądali apartamenty, a jeden z nich być może stanie się ich własnością. Fani szybko zaczęli dopytywać prezenterkę, czy po zakupie mieszkania planuje przeprowadzić się do Hiszpanii. Rozwiała wątpliwości.

Nie, na razie absolutnie nie mamy tego w planach, żeby tam mieszkać tak na co dzień. Będziemy tam po prostu latać zimą, jesienią, żeby sobie tak wakacjować trochę. Będziemy tam spędzać rzeczywiście częściej czas. Będziemy sobie tam latać, próbować nowych rzeczy itd. Bo kochamy to miejsce, ale nie w kontekście wyprowadzki, że po prostu przenosimy się tam na stałe przekazała na InstaStories.

Karolina Gilon zaznaczyła także, że nie wie, co przyniesie przyszłość. Na ten moment jednak planuje zostać w Polsce.

Karolina Gilon o nieruchomości w Hiszpanii. Dlaczego wybrała ten kierunek?

W dalszej części wypowiedzi na InstaStories Karolina Gilon odpowiedziała na pytania dotyczące miejsca nowego mieszkania. Prezenterka nie ukrywa, że Hiszpania skradła jej serce. Jak wiadomo, spędzała tam sporo czasu podczas nagrań do programu "Love Island", co z pewnością miało wpływ na decyzję.

Kocham to miejsce, kocham tamte rejony. Kocham tę pogodę, tę roślinność, tych ludzi, te okolice. Uwielbiam Andaluzję. I dlatego tam. Po prostu zawsze czułam, że to jest takie moje miejsce dodała Karolina Gilon na InstaStories.

Warto zaznaczyć, że swoje nieruchomości w Hiszpanii mają m.in. Dorota Szelągowska, Barbara Kurdej-Szatan oraz Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor.

Karolina Gilon podzieliła się radosną nowiną. Nie kryła ekscytacji / Fot. Instagram / karolinagilonofficial

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