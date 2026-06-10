Zgodnie z ustaleniami mediów, w polskim show-biznesie doszło do kolejnego cichego rozstania. Wiadomo, z czyjej inicjatywy artyści zakończyli związek, a także spekulacji na temat powodu zakończenia związku.

Blanka i Malik Montana rozstali się

Choć Blanka Stajkow i Malik Montana nigdy oficjalnie nie postawili kropki nad i w kwestii swojej relacji, w branży od dawna krążyły sygnały, że łączy ich coś więcej niż koleżeństwo. Zainteresowanie relacją muzyków rosło stopniowo, wraz z pokazywaniem przez nich w mediach społecznościowych wspólnych wyjazdów, pojawianiem się razem w przestrzeni publicznej i eksponowaniem w mediach kolejnych wspólnych aktywności, również tych zawodowych, co sugerowało, że nie łączy ich jedynie przelotna znajomość, a głębsze, pielęgnowane przez miesiące uczucie.

Według ustaleń Pudelka ich relacja miała się zakończyć około dwa miesiące temu. Informator serwisu wskazuje, że decyzja o rozstaniu miała wyjść od Blanki, choć kulisy tej zmiany nie zostały jak na ten moment skomentowane przez samych zainteresowanych.

Do rozstania miało dojść dwa miesiące temu, a jego inicjatorką była Stajkow przekazał Pudelek.

Dlaczego Blanka i Malik Montana rozstali się?

Choć przyczyna rozstania pozostaje tajemnicą, w przestrzeni medialnej przewija się dodatkowy kontekst związany z Malikiem Montaną. Pod koniec maja raper miał zostać zauważony podczas nocnego wyjścia, które przeciągnęło się do rana. Według opisywanej przez media sytuacji 37-latek miał się bawić w towarzystwie tajemniczych kobiet, a po imprezie miał odjechać z klubu samochodem z jedną z nich. Dziś, po ujawnieniu przez media informacji na temat rozstania Malika z Blanką, wydarzenia te nabierają większego znaczenia.

Choć Blanka Stajkow jeszcze niedawno wspominała swoje pierwsze koncerty, to dziś jest gwiazdą nie tylko polskiej muzyki, lecz także show-biznesu. Myślicie, że odniesie się do medialnych wieści związanych z jej uczuciowym życiem?

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