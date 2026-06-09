Jakob Kosel dał się poznać szerszej publiczności jako uczestnik programu „Top Model”. Z kolei Ciocia Liestyle, czyli Agnieszka Wolszczyk, od lat działa w mediach społecznościowych. W przeszłości głośno było również o jej rozstaniu i rozwodzie z Michałem Wilczewskim, znanym w sieci jako Wujaszek Liestyle. Agnieszka i Jakob związali się ze sobą kilka lat temu i szybko stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego internetu. Doczekali się dwójki dzieci - córki Michaliny oraz syna Józefa. Chętnie pokazywali fragmenty swojej codzienności. Choć przez lata uchodzili za zgraną parę, to teraz w mediach pojawiły się doniesienia sugerujące, że ich relacja dobiegła końca.

To koniec związku Jakoba Kosela i Cioci Liestyle?

Media od lat rozpisywały się o związku influencerów. W 2023 roku Jakob Kosel dzielił się swoim szczęściem, informując o drugiej ciąży partnerki. Według najnowszych informacji portalu Pudelek, rzekomo związek Jakoba Kosela i Cioci Liestyle dobiegł końca. Ponoć para utrzymuje ze sobą kontakt jedynie ze względu na dzieci. Informator z otoczenia pary ujawnił rzekome szczegóły na temat ich relacji.

Agnieszka i Jakob nie są już razem, a ich kontakt obecnie sprowadza się tylko do kwestii związanych z dziećmi, które są oczywiście priorytetem. Ich znajomi mają nadzieję, że właśnie ze względu na dzieci jest jeszcze szansa, że do siebie wrócą, ale na ten moment niewiele na to wskazuje przekazał informator z otoczenia pary w rozmowie z portalem.

Na tym jednak nie koniec. Czujni fani szybko wychwycili, że Ciocia Liestyle nie obserwuje już Jakoba Kosela w mediach społecznościowych. Choć samo usunięcie obserwacji nie musi przesądzać o sytuacji w życiu prywatnym influencerów, w świecie mediów społecznościowych taki ruch często bywa odczytywany jako sygnał zmian w relacji. Skontaktowaliśmy się z Ciocią Liestyle w celu potwierdzenia informacji o rozstaniu, jednak w momencie publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ciocia Liestyle o przykrych komentarzach. Tak mówiła o Jakobie Koselu

Na początku 2026 roku ukazał się wywiad z Ciocią Liestyle, w którym odniosła się do kwestii hejtu w internecie. Najpierw zaznaczyła, że działalność w sieci nieodłącznie wiąże się z komentarzami ze strony odbiorców.

Jasne, że tak. Na pewno dostaję więcej wiadomości, których autorzy twierdzą, że wyglądam brzydko albo staro, że jestem taka i owaka mówiła dla Onetu.

Następnie Ciocia Liestyle porównała swoje doświadczenia z sytuacją Jakoba Kosela, wskazując, że on rzadziej spotyka się z podobnymi przejawami hejtu.

Mój partner raczej nie mierzy się z takimi problemami skwitowała w wywiadzie influencerka.

Myślicie, że para odniesie się do medialnych doniesień i zabierze głos ws. plotek na temat swojego związku?

Jakub Kosel i Ciocia Liestyle rozstali się? Zaskakujące doniesienia / Fot. AKPA / Jacek Kurnikowski

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