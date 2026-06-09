Weronika Rosati na bieżąco dzieli się treściami w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie obserwuje już około 350 tysięcy użytkowników. To właśnie tam pokazuje kadry ze swojego życia zawodowego i prywatnego. Teraz podczas relacji na InstaStories Weronika Rosati pochwaliła się wspólnym zdjęciem z córką i przekazała wieści.

Weronika Rosati pokazała córkę. Elizabeth to już duża dziewczynka

Weronika Rosati pochwaliła się na Instagramie wyjątkowym kadrem. Aktorka opublikowała urocze zdjęcie z córką Elizabeth, wykonane podczas uroczystości zakończenia roku w polskiej szkole. Chociaż niedawno Rosati pojawiła się na premierze filmu w Polsce, to na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, a jej córka właśnie tam chodzi do szkoły.

Teraz dumna mama zdradziła, że dziewczynka zakończyła kolejny etap edukacji i po wakacjach rozpocznie trzecią klasę. Aktorka z tej okazji pokazała nowe zdjęcie z córką. Weronika Rosati postawiła na elegancką stylizację w czerni i bieli - miała na sobie szerokie spodnie, koronkowy top oraz ażurową narzutkę. Elizabeth również była odświętnie ubrana na tę okazję. Uwagę zwracają długie dziewczynki włosy oraz to, jak bardzo urosła od czasu wcześniejszych publikacji mamy. Córka Rosati stała odwrócona tyłem do obiektywu, ponieważ aktorka konsekwentnie chroni jej prywatność i nie pokazuje twarzy dziecka w mediach społecznościowych.

Weronika Rosati o edukacji córki. Mówi po polsku?

Weronika Rosati często podkreślała w wywiadach, że zależy jej na tym, aby Elizabeth poznawała polską kulturę. W rozmowie z Plejadą aktorka opowiedziała o edukacji córki. Wyjawiła, że jej pociecha ma w szkole sporo atrakcji związanych z Polską.

Ona nauczy się polskiego — spokojnie, zapewniam was. Ważniejsze jest, żeby ona jednak poznawała polską kulturę, dlatego w tej szkole doceniam to, że są tam organizowane wydarzenia wokół różnych polskich świąt. Dzieci zakładają stroje ludowe. Chcę, żeby miała poczucie, że jest Polką mówiła Rosati.

Aktorka wspomniała także o poziomie językowym córki. Elizabeth rozwija swoje umiejętności.

Jak jesteśmy w Polsce, to też zaczyna się rozkręcać. Próbuje wymusić na wszystkich rozmowę po angielsku, ale jak się ludzie dzielnie nie dają, to wtedy przechodzi na polski skwitowała.

Weronika Rosati pokazała córkę. Pochwaliła się jej sukcesem / Fot. Instagram / weronikarosati

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