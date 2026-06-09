Polska scena muzyczna pożegnała kolejną wielką gwiazdę estrady. Wieczorne doniesienia o odejściu piosenkarki szybko obiegły internet, a fani zaczęli masowo żegnać głos, który przez lata kojarzył się z największymi przebojami epoki.

Sylwia Krajewska z Alibabek nie żyje

Informacja o śmierci Sylwii Krajewskiej pojawiła się w mediach w poniedziałkowy wieczór, a jako pierwsze miały ją przekazać osoby związane z facebookowym profilem Kulturalni.pl. W kolejnych godzinach wiadomość została potwierdzona przez rodzinę. Radakcja Faktu skontaktowała się z synem wokalistki, który potwierdził śmierć 83-letniej gwiazdy, przyznając, że jego mama odeszła 8 czerwca 2026 r. około godz. 19:00.

W sieci szybko zrobiło się głośno. Pod postami żegnającymi wokalistkę pojawiła się fala kondolencji i wspomnień związanych z muzyką Alibabek. Zespół był jednym z najbardziej rozpoznawalnych fenomenów lat 60. i 70., a jego utwory do dziś wracają w radiu i podczas wydarzeń poświęconych historii polskiej muzyki rozrywkowej.

W mediach społecznościowych nie zabrakło wspomnień Alibabek, które na długo pozostaną w pamięci fanów.

Nasze kochane dziewczyny... Budują zespół gdzie indziej.

Uwielbiałam zawsze Alibabki. One śpiewały, a ja byłam 'smarkata'. Teraz chętnie nucę.

'Jak dobrze mieć sąsiada', 'Kwiat jednej nocy'. Żal wielkie. Spoczywaj w pokoju czytamy w komentarzach.

Alibabki fenomenem polskiej sceny muzycznej

Alibabki zapisały się w popkulturze jako zespół o charakterystycznym brzmieniu, który regularnie pojawiał się na najważniejszych festiwalowych scenach w Polsce, m.in. w Opolu i Sopocie. Grupa współpracowała też z wieloma znanymi artystami, wśród których wymieniane są takie nazwiska jak Anna Jantar, Irena Jarocka, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz czy Marek Grechuta.

To właśnie na tym tle sylwetka Sylwii Krajewskiej wybrzmiewa szczególnie wyraźnie w pamięci fanów. Wokalistka była w pierwszym składzie formacji i nagrywała z nią kolejne płyty. Wśród tytułów przypominanych przy okazji pożegnań pojawiają się m.in. albumy "Kwiat jednej nocy" oraz "Zagrajmy w kości jeszcze raz". A jeśli chodzi o same przeboje, w pamięci fanów wciąż mocno siedzą "Kwiat jednej nocy", "Dom w malwy malowany" czy "Kapitańskie tango".

Warto też zaznaczyć, że zespół 15 razy występował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i zdobył łącznie trzy główne nagrody. Wyróżnienia, które przewijają się w historii formacji, to m.in. Honorowa Odznaka Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu "Zasłużony dla Miasta Opola" z 1976 roku oraz odznaka Ministra Kultury i Sztuki "Zasłużony Działacz Kultury" z 1987 roku. Z kolei w 2009 roku, z okazji 45-lecia działalności artystycznej, członkinie zespołu otrzymały Srebrne Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Nieco ponad rok rok temu świat pożegnał też inną wokalistkę zespołu Alibabki, Krystynę Grochowską.

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