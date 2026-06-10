Daniel Olbrychski dołącza do "Rancza". Wiemy, kogo zastąpi

Po dziesięciu latach przerwy Wilkowyje znów szykują się na wielki powrót. Trwają prace nad 11. sezonem „Rancza”, a TVP1 planuje emisję nowych odcinków jesienią. W przygotowaniu jest sześć premierowych epizodów, a najgłośniejsza zmiana dotyczy obsady: do serialu dołącza Daniel Olbrychski, który ma przejąć rolę Stacha, graną wcześniej przez Franciszka Pieczkę.

Daniel Olbrychski dołącza do obsady nowego sezonu „Rancza”. Zastąpi Franciszka Pieczkę

Stach to jedna z tych postaci, które w „Ranczu” budowały ciepło i charakter całej opowieści. Przez lata widzowie kojarzyli go nie tylko jako męża Michałowej, ale też jako ważny element wilkowyjskiej codzienności. Teraz tę rolę ma podjąć Daniel Olbrychski, a dla fanów to sygnał, że twórcy nie zamierzają iść w półśrodki.

Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski poinformował w programie „19:30” Maciej Strzembosz, producent „Rancza”.

Aktorzy rozpoczęli już pracę nad 11. sezonem „Rancza”

Nowe odcinki mają nie tylko domknąć wątki znane z wcześniejszych sezonów, ale też mocniej postawić na kolejne pokolenie bohaterów. W fabule ma pojawić się Dorotka, córka Lucy i Kusego, już jako maturzystka. Jej obecność ma mieć realne znaczenie dla wydarzeń, a nie być jedynie ukłonem w stronę sentymentu.

Wiele wskazuje na to, że w nowych epizodach nie zabraknie scen przy słynnej ławeczce przed sklepem Więcławskiej. To właśnie tam przez lata serial łapał rytm. Krótkie wymiany zdań, codzienne sprawy i komentarze do tego, co akurat elektryzuje mieszkańców. Warto przypomnieć, ze niedawno informowaliśmy, że ruszyły zdjęcia do nowego „Rancza”. Aktorzy podzielili się pierwszymi kadrami z planu.

Z planu i od ekipy płyną sygnały, że produkcja faktycznie nabiera tempa. Pod koniec maja Cezary Żak pokazał zdjęcie z pierwszego czytania scenariusza 11. sezonu, a podobną fotografię opublikowała także Katarzyna Żak. To czytelny znak, że prace wyszły poza etap luźnych zapowiedzi.

Termin ma być symboliczny: zbiega się z 20. rocznicą debiutu „Rancza” i 10. rocznicą zakończenia emisji. Twórcy podkreślali też wcześniej, że scenarzyści nie chcą uśmiercać bohaterów powiązanych z aktorami, których nie ma już wśród nas - zamiast tego mają szukać rozwiązań, które pozwolą zachować szacunek do historii serialu i jego widzów.

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