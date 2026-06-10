Daniel Olbrychski dołącza do "Rancza". Wiemy, kogo zastąpi

To on zastąpi słynnego aktora w „Ranczu”. Właśnie się potwierdziło
Po dekadzie przerwy wraca „Ranczo”. Rozpoczęły się prace nad 11. sezonem kultowego serialu Telewizji Polskiej. Widzowie zobaczą nie tylko uwielbianych aktorów, ale również nowe twarze. Właśnie potwierdziło się, że do obsady dołączył Daniel Olbrychski, który zastąpił inną gwiazdę. Wcieli się w dobrze znaną postać.
Po dziesięciu latach przerwy Wilkowyje znów szykują się na wielki powrót. Trwają prace nad 11. sezonem „Rancza”, a TVP1 planuje emisję nowych odcinków jesienią. W przygotowaniu jest sześć premierowych epizodów, a najgłośniejsza zmiana dotyczy obsady: do serialu dołącza Daniel Olbrychski, który ma przejąć rolę Stacha, graną wcześniej przez Franciszka Pieczkę.
Daniel Olbrychski dołącza do obsady nowego sezonu „Rancza”. Zastąpi Franciszka Pieczkę
Stach to jedna z tych postaci, które w „Ranczu” budowały ciepło i charakter całej opowieści. Przez lata widzowie kojarzyli go nie tylko jako męża Michałowej, ale też jako ważny element wilkowyjskiej codzienności. Teraz tę rolę ma podjąć Daniel Olbrychski, a dla fanów to sygnał, że twórcy nie zamierzają iść w półśrodki.
Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski
Aktorzy rozpoczęli już pracę nad 11. sezonem „Rancza”
Nowe odcinki mają nie tylko domknąć wątki znane z wcześniejszych sezonów, ale też mocniej postawić na kolejne pokolenie bohaterów. W fabule ma pojawić się Dorotka, córka Lucy i Kusego, już jako maturzystka. Jej obecność ma mieć realne znaczenie dla wydarzeń, a nie być jedynie ukłonem w stronę sentymentu.
Wiele wskazuje na to, że w nowych epizodach nie zabraknie scen przy słynnej ławeczce przed sklepem Więcławskiej. To właśnie tam przez lata serial łapał rytm. Krótkie wymiany zdań, codzienne sprawy i komentarze do tego, co akurat elektryzuje mieszkańców. Warto przypomnieć, ze niedawno informowaliśmy, że ruszyły zdjęcia do nowego „Rancza”. Aktorzy podzielili się pierwszymi kadrami z planu.
Z planu i od ekipy płyną sygnały, że produkcja faktycznie nabiera tempa. Pod koniec maja Cezary Żak pokazał zdjęcie z pierwszego czytania scenariusza 11. sezonu, a podobną fotografię opublikowała także Katarzyna Żak. To czytelny znak, że prace wyszły poza etap luźnych zapowiedzi.
Termin ma być symboliczny: zbiega się z 20. rocznicą debiutu „Rancza” i 10. rocznicą zakończenia emisji. Twórcy podkreślali też wcześniej, że scenarzyści nie chcą uśmiercać bohaterów powiązanych z aktorami, których nie ma już wśród nas - zamiast tego mają szukać rozwiązań, które pozwolą zachować szacunek do historii serialu i jego widzów.
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