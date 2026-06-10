Dorota Olko i Michał Danielewski powiedzieli sobie "tak". Posłanka Lewicy za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że jest już po ślubie ze znanym dziennikarzem. Dorota Olka pokazała w sieci kilka zdjęć z ceremonii i pochwaliła się swoją suknią ślubną.

Dorota Olko już po ślubie. Posłanka Lewicy wyszła za mąż za dziennikarza

W ostatnim czasie całkiem sporo znanych par powiedziało sobie "tak". Niedawno zwycięzca "The Voice of Poland" wziął ślub, a później również uwielbiana para influencerów stanęła na ślubnym kobiercu. Teraz okazuje się, że także Dorota Olko powiedziała "tak" swojemu partnerowi.

Na fotografiach widać, że para postawiła na kameralną oprawę pod gołym niebem. Tłem dla ceremonii była zieleń, a dekoracje utrzymano w jasnej, minimalistycznej estetyce: dominowały białe kwiaty oraz okazała konstrukcja kwiatowa, która wyznaczała centralny punkt uroczystości. Stylizacje młodej pary były spójne i konsekwentne. Dorota Olko wybrała koronkową, dopasowaną suknię z głębokim dekoltem w kształcie litery V i zrezygnowała z welonu. Zamiast klasycznego, jasnego bukietu pojawił się mocniejszy akcent: kompozycja w ciemnobordowych tonach. Michał Danielewski postawił na ciemny garnitur i jasny krawat - klasycznie, ale bez przesadnej formalności.

Fani zareagowali na ślubne zdjęcia posłanki

Publikacja ślubnych kadrów szybko rozeszła się po sieci, a pod wpisem posłanki pojawiły się liczne gratulacje. Sama Dorota Olko podkreśliła w swoim komunikacie, że pozostaje przy swoim nazwisku, a jednocześnie jasno dała do zrozumienia, że to dla niej ważna zmiana w życiu prywatnym. Dodała też podziękowania dla osób, które towarzyszyły im w trakcie weekendowej uroczystości oraz dla tych, którzy przesyłali ciepłe wiadomości.

Dalej jestem Olko, ale w tym tygodniu po pracy wracam już do męża. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli w ten super weekend z nami, i tym, którzy ślą serdeczności! napisała posłanka Lewicy.

Internauci od razu zaraeowali:

Jak pięknie! Wszystkiego najlepszego

Cudownie! Gratulacje! czytamy w komentarzach.

Tylko spójrzcie na zdjęcia z uroczystości.

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