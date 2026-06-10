Karolina Pisarek i Roger Salla od lat tworzą zgrane małżeństwo, a swoim uczuciem często chwalą się też w mediach społecznościowych. Choć ostatnio fani zasypali ich lawiną wiadomości po przekazaniu wieści o ciąży modelki, 10 czerwca o poranku wspólnie dali znać internautom, że mają kolejny, bardzo ważny powód do celebracji.

Karolina Pisarek i Roger Salla obchodzą 4. rocznicę ślub

Karolina Pisarek i Roger Salla pobrali się 10 czerwca 2022 roku i dokładnie 4 lata później o poranku w mediach społecznościowych męża modelki pojawiły się poruszające, niedawne zrobione zdjęcia przedstawiające zakochanych, co można ocenić po ciążowym brzuszku modelki. W opisie Roger podkreślił, jak ważna jest dla niego Karolina, a także nie ukrywał szczęścia związanego z nadchodzącymi narodzinami ich dziecka.

Dzisiaj mijają 4 lat od naszego ślubu! Jesteś najlepszą rzeczą, która kiedykolwiek mi się przydarzyła, na zawsze i na wieczność!A już za kilka miesięcy Mini K dołączy do naszej pięknej rodziny i nie mógłbym być szczęśliwszy.Kocham Cię, Pani Sallo napisał Roger Salla.

Sama Karolina Pisarek nie pozostała dłużna mężowi, W komentarzu skomplementowała wybranka swojego serca i podziękowała za wszystkie wspólnie spędzone momenty.

Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie mając Ciebie za męża i tatę naszej kruszynki. Dziękuję za wszystkie wszystkie wspólne chwile odpisała mężowe Karolina Pisarek.

Szczęśliwa para wyczekująca dziecka mogła też liczyć na wsparcie i wspólną celebrację obserwujących ich w mediach społecznościowych bliskich i fanów.

Karolina Pisarek i Roger Salla mają powód do świętowania. Lawina życzeń

Choć po tym, jak Karolina Pisarek ujawniła płeć dziecka, para otrzymała liczne wiadomości od internautów, to fani nie zawiedli i tym razem. Dołożyli się do celebracji rocznicy małżeństwa, umieszczają w komentarzach całą lawiną gratulacji, komplementów oraz życzeń na kolejne lata wspólnego życia i to w rodzinie z dzieckiem, które powitają na świecie już niebawem.

Wszystkiego najlepszego z okazji 4 rocznicy ślubu dużo kolejny wracam spędzonych razem w zdrowiu i miłości i w szczęściu kochani.

Gratulacje. Najlepsze życzenia na kolejne lata.

Jak się da, to jeszcze więcej miłości! piszą internauci.

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