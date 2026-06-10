Komarnicka bez rozwodu. Zaskakująca decyzja sądu

9 czerwca 2026 roku Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra spotkali się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga na pierwszej rozprawie rozwodowej. Po dwóch godzinach na sali nie zapadło rozstrzygnięcie o rozwodzie, a sąd zdecydował o odroczeniu sprawy bez wyznaczania kolejnego terminu.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra bez rozwodu. Sąd odroczył decyzję

Jak donosi Pudelek, pierwsze posiedzenie Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry zakończyło się bez formalnego zakończenia małżeństwa. Sąd odroczył rozprawę bez terminu, więc druga odsłona postępowania nie ma jeszcze daty.

Z wokandy wynikało, że to Emilia Komarnicka złożyła pozew i w postępowaniu występowała jako powódka. W sądzie pojawiła się z pełnomocnikiem, natomiast Redbad Klynstra reprezentował się sam. Ta różnica w sposobie przygotowania do rozprawy rzuca się w oczy, ale same fakty są jasne: postępowanie ruszyło, jednak na rozstrzygnięcie trzeba poczekać.

Zanim weszli na salę, atmosfera na korytarzu miała być wyraźnie chłodna. Oczekując na wezwanie, małżonkowie ignorowali się: nie rozmawiali i nie przywitali się ze sobą. W takich momentach nawet drobne gesty nabierają znaczenia, bo pokazują, jak wygląda codzienny kontakt między dwojgiem ludzi w kryzysie. Tym bardziej zaskakujący był obrazek po wyjściu z sądu. Opuścili gmach w przyjaznej atmosferze, a Redbad Klynstra objął Emilię Komarnicką na pożegnanie.

Warto przypomnieć, że niedawno pisaliśmy o tym, co działo się na rozprawie rozwodowej Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra poznali się na planie serialu

Komarnicka i Klynstra poznali się na planie serialu „Na dobre i na złe”. Związek rozwijał się daleko od medialnego zgiełku, a gdy w 2017 roku wzięli ślub, udało im się utrzymać tę informację w tajemnicy. Para doczekała się dwóch synów: Kosmy i Tymoteusza. Przez lata konsekwentnie trzymali życie rodzinne na uboczu, rzadko dopuszczając do niego osoby z zewnątrz.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku pojawiły się informacje o definitywnym rozstaniu pary. W marcu tego roku narosły kolejne spekulacje po tym, jak aktorkę widziano w towarzystwie innego mężczyzny. Jednocześnie od złożenia oficjalnych dokumentów minęło blisko dziesięć miesięcy, a mimo to pierwszy termin nie przyniósł rozstrzygnięcia.

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