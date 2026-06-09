Serial Proud wszedł w finałową fazę promocji tuż przed polską premierą. 9 czerwca 2026 roku obsada i twórcy spotkali się z mediami, pozując na tle błękitno-różowej ścianki z logo HBO Max. To wydarzenie nie było tylko obowiązkowym przystankiem na trasie promocyjnej. Produkcja już teraz może pochwalić się sukcesem na festiwalu Series Mania w Lille.

Gwiazdy zachwyciły na pokazie prasowym serialu "Proud"

Na pokazie prasowym serialu "Proud" uwagę skradła Maja Ostaszewska, która pojawiła się w kremowo-białym garniturze oversize, przełamanym czarnymi dodatkami. Tamara Arciuch postawiła na minimalistyczną czerń i mocny detal w postaci dużego, asymetrycznego kolczyka. Ignacy Liss, aktor głównej roli w produkcji, wyróżnił się na ściance białą koszulą, czarnym krawatem oraz eleganckimi spodniami, a całość stylizacji dopełniła czerwono-czarna skórzana kurtka.

Magdalena Lamparska pojawiła się w wariancie klasycznej czerni, a opis wydarzenia podkreślał, że jej stylizacja odsłaniała ramię i nogi, z kolei aktor Paweł Tomaszewski postawił na dość luźny look, wybierając koszulę w jasne pasy, pastelowa spodenki do kolana i eleganckie, brązowe półbuty.

Polski serial "Proud" doceniony na arenie międzynarodowej

Choć widzowie w Polsce dopiero mają poznać Filipa i jego historię, serial już zdążył głośno wybrzmieć za granicą. W marcu 2026 roku Proud pokazano w Lille podczas Series Mania, gdzie twórcy odebrali Grand Prix dla najlepszego serialu. Dodatkowo Ignacy Liss został nagrodzony statuetką dla najlepszego aktora, co mocno ustawiło poprzeczkę przed polskim debiutem.

HBO Max ma też jasny plan emisji ośmioodcinkowej produkcji. Pierwszy odcinek zadebiutuje w piątek 12 czerwca 2026 roku, a finał ma być dostępny 31 lipca. Ten kalendarz działa jak odliczanie: po spotkaniu prasowym emocje tylko rosną, bo do premiery zostają już dosłownie dni.

Za reżyserię odpowiada Karol Klementewicz, który współtworzył też scenariusz razem z Moniką Pęcikiewicz. Muzykę skomponował Łukasz Targosz, producentem jest Bogumił Lipski, a kostiumy przygotowała Zofia Komasa. Serial powstał jako HBO Original, a realizowały go TVN Warner Bros. Discovery i Magnolia Films.

Zobacz także: