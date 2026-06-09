9 czerwca 2026 r. Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra spotkali się w Warszawie na pierwszej rozprawie rozwodowej. Na korytarzu panował wyczuwalny chłód i gęsta atmosfera. Jak przekazali obecna na miejscu redakcja "Faktu", choć aktorzy byli obok siebie, mieli nie wymienić się nawet gestem przywitaniem. Nie było jeszcze wtedy wiadomo, jakie zachowanie Emilii i Redbada uchwycą paparazzi już po wyjścia z sali rozpraw.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra tuż po rozprawie rozwodowej. Zdjęcia paparazzi

Według relacji "Faktu" posiedzenie ruszyło z opóźnieniem, a potem ciągnęło się godzinami. Komarnicka przyszła w towarzystwie pełnomocnika, Klynstra pojawił się nieco później, sam. Choć dzieliło ich zaledwie kilka metrów, nie padły żadne słowa, nie było nawet symbolicznego przywitania. Kiedy rozprawa już się rozpoczęła, trwała znacznie dłużej, niż można było zakładać. Przez kolejne godziny nie pojawiały się informacje z sali, choć jak podają informatorzy, przebieg samego posiedzenia miał być spokojny. Nie pojawiły się doniesienia o awanturach czy podniesionych głosach. Jednak największe zdziwienie wywołało zachowanie Komarnickiej i Klynstry już po wyjściu z sali rozpraw. To wtedy pojawił się gest, którego nikt się nie spodziewał.

Jak można zobaczyć na zdjęciach paparazzi, oboje zakończyli rozprawę rozwodową z uśmiechami na twarzach. Szli korytarzami sądowymi i przemierzali schody u swojego boku w dobrych humorach. Po wyjściu z gmachu para pożegnała się nawet uściskiem. Ten obrazek zaskoczył, bo nie pasował do relacjonowanej kilka godzin wcześniej chłodnej ciszy na rozprawie rozwodowej Komarnickiej i Klynstry. Jednocześnie para nie zdradziła, jakie ustalenia zapadły podczas rozprawy i w jakim kierunku pójdzie sprawa, choć wymownym słowami podzielił się pełnomocnik Komarnickiej.

Co dalej z rozwodem Komarniciej i Klynstry?

Mimo tego, co można było odczytać z ich zachowania po wyjściu z sali, nieoficjalnie potwierdzono, że wyrok w sprawie nie zapadł. To oznacza, że rozwód Emilii Komarnickiej prawdopodobnie pozostaje niesfinalizowany, choć pełnomocnik aktorki miał przekazać reporterowi "Faktu" krótkie:

po wszystkim.

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Emilia Komarnicka Redbad Klynstra po rozprawie rozwodowej

Emilia Komarnicka Redbad Klynstra po rozprawie rozwodowej

Emilia Komarnicka Redbad Klynstra po rozprawie rozwodowej

Emilia Komarnicka Redbad Klynstra po rozprawie rozwodowej