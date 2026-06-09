Sandra Kubicka od pewnego czasu wzbudza ogromne zainteresowanie mediów swoim życiem prywatnym. Modelka, która ma syna z Aleksandrem Milwiw-Baronem, jest już po rozwodzie. Kubicka przez dłuższy czas nie komentowała swojego statusu uczuciowego. Niedawno jednak postanowiła przerwać milczenie. Wiadomo już, że jest w związku z Adamem Zaorskim. Jej wyznanie błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy wśród internautów. Na tym jednak nie koniec. Ukochany modelki pochwalił się pewnym zdjęciem, o którym zrobiło się głośno.

Ukochany Sandry Kubickiej pokazał zdjęcie śniadania. Do dyskusji włączył się Szymon Majewski

Sandra Kubicka nie ukrywa już, że ma nowego partnera, a niedawno nowy ukochany modelki podzielił sie na Instagramie momentem z domowego życia, pokazując śniadanie przygotowane przez Sandrę Kubicką. Na talerzu znalazły się kanapki z awokado, jajkiem i szynką oraz świeżo pokrojony ananas. Opatrzył kadr uroczym opisem, w którym nie szczędził pochwał modelce.

Wskażcie lepszą dziewczynę, ja poczekam brzmiał opis.

Popularne portale rozpisywały się o uroczym geście Artykuł na ten temat przeczytał Szymon Majewski, który postanowił zaczepić Zaorskiego w sieci. Dziennikarz zaznaczył, że propozycja śniadaniowa przygotowana przez influencerkę wypada dość skromnie na tle kulinarnych umiejętności jego żony. Na nowym nagraniu pokazał specjały swojej ukochanej i zwrócił się do Zaorskiego.

Hej, nowy narzeczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła ci kanapkę i się nad nią rozpływasz - uważaj, żebyś nie rozpłynął się całkiem. Ja teraz popłynę: Wskażcie mi lepszą dziewczynę, bo ta ci zrobiła kanapkę. Pokazuję ci. To Magda, jest ze mną 33 lata. Rano kanapka, po południu patrz: pierożki, kartofle, szparagi - widzisz? No to się rozpłyń. I tyle, 1:0 dla mnie. Dziękuję, pozamiatane. Złoto mistrzostw świata należy się Madzi. Sandra wporzo, druga lub trzecia. Błagam cię, naprawdę, nie startuj. Meta to kobieta - moja górą, twoja niżej. Chcesz zawodów, to masz mówił na nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Ukochany Sandry Kubickiej nie przemilczał zaczepki. "Lecimy dalej?"

Nagranie Szymona Majewskiego szybko obiegło media i spotkało się z lawiną wpisów. Co ciekawe, film skomentował także sam partner Sandry Kubickiej. Odpowiedział na ironiczne nagranie dziennikarza.

Za czytanie (nazwa portalu, który pisał o Sandrze Kubickiej) to już 1:1, a szparagi mieliśmy dzień wcześniej i bardziej chrupiące (bo tak lubimy), więc 2:1 dla nas. Lecimy dalej? skwitował pod publikacją.

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