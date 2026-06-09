Serial "Ranczo" był kręcony w latach 2006–2016 i przez dekadę zdobył status jednej z najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych. Emisja zakończyła się lata temu, ale widzowie jawnie okazywali swoje rozczarowanie i niezmiennie prosili twórców o kontynuację losów ulubionych bohaterów. Widzowie pokochali zarówno humor, jak i wyraziste postacie w produkcji. W głównych rolach występowali m.in. Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Cezary Żak i Artur Barciś. Pod koniec 2025 roku oficjalnie ogłoszono, że "Ranczo" wróci z finałowymi odcinkami. Aktorzy już pracują na planie filmowym.

Cezary Żak pokazał nagranie z planu "Rancza". "Pierwszy dzień zdjęciowy"

Pod koniec maja Cezary Żak pokazał kadr z pierwszego czytania scenariusza serialu. Teraz aktorzy "Rancza" oficjalnie wrócili na plan zdjęciowy. Cezary Żak opublikował na Instagram nagranie z pierwszego dnia pracy nad nowymi odcinkami. Aktor pojawił się w stroju księdza, ponownie wcielając się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych ról w serialu. Na nagraniu widać również Grażynę Zielińską, która w "Ranczu" odgrywa rolę babki. Cezary Żak zwrócił się także do widzów. Poprosił ich, by zgadli, gdzie aktualnie się znajduje.

Taką mam zagadkę teraz dla państwa, gdzie ja jestem. Pierwszy dzień zdjęciowy. Dla ułatwienia pokażę jeszcze jedną postać. Może zgadniecie mówił na nagraniu, pokazując na Grażynę Zielińską.

Filmem z planu podzieliła się także Marta Chodorowska, znana fanom serialu jako Klaudia Kozioł. Aktorka rozpoczęła zdjęcia do nowych odcinków z samego rana. Przy okazji pokazała słynny dworek Lucy i Kusego, sugerując fanom, że zdjęcia odbywają się we wsi Sokule, która jest oddalona od słynnego Jeruzala o ponad 100 kilometrów.

Nowe odcinki "Rancza". Co o nich wiemy?

Jakiś czas temu reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk udzielił wywiadu, w którym opowiedział o nowych odcinkach. Fani mogą być zaskoczeni, ponieważ

11. sezon ''Rancza'' to będzie piękne zamknięcie historii. To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło 10 lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka

Reżyser zapowiedział, że całość będzie jedną spójną historią podzieloną na sześć odcinków. Jak dodał, twórcy rozważają także wprowadzenie krótkiego, około 30-sekundowego przypomnienia przed każdym epizodem, które miałoby pomóc widzom w śledzeniu fabuły.

Wystartowały zdjęcia do nowego "Rancza". Aktorzy pokazali pierwsze kadry z planu / Fot. Instagram / marta.chodorowska

Wystartowały zdjęcia do nowego "Rancza". Aktorzy pokazali pierwsze kadry z planu / Fot. Instagram / marta.chodorowska

Wystartowały zdjęcia do nowego "Rancza". Aktorzy pokazali pierwsze kadry z planu / Fot. Instagram / cezaryzak.official

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