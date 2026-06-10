Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to piosenkarz i aktor, który w ostatnich latach zyskał dużą popularność dzięki muzyce z pogranicza disco i latino. Szerokiej publiczności dał się poznać również za sprawą występów w serialach telewizyjnych. W jego dorobku znajdują się takie utwory jak "Wyglądasz idealnie" oraz "Temperatura", które zdobyły miliony odsłon w internecie. Skolim pozostaje aktywny także w mediach społecznościowych, dzięki czemu utrzymuje stały kontakt z fanami. Nic więc dziwnego, że jego najnowsza metamorfoza, którą pochwalił się na swoim profilu na Instagramie, szybko stała się tematem komentarzy w sieci.

Skolim przefarbował włosy na różowo. Internauci wydali werdykt

Ostatnio Skolim zaprezentował fanom wyraźną zmianę wizerunku. Wokalista pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami i nagraniami, na których widać, że zrezygnował ze swojego charakterystycznego blondu. Przefarbował włosy na różowy kolor. Choć metamorfoza zwróciła uwagę internautów, wszystko wskazuje na to, że nowy look może mieć związek z pracą nad teledyskiem do utworu "Lubimy", nagranego wspólnie z Cleo. Zobaczymy więc, jak długo różowy odcień zagości na głowie "króla latino". Tym razem wokalista nie zdecydował się na radykalne cięcie — zachował swoją dotychczasową, nieco dłuższą fryzurę, zmieniając jedynie kolor.

Pod opublikowanymi materiałami szybko pojawiły się liczne komentarze, a fani nie szczędzili opinii na temat nietypowej przemiany. Zdania były podzielone.

Ale ten róż ci siedzi napisała jedna z internautek.

Skolim, lepiej w blondzie czytamy w kolejnym komentarzu.

Taki kolor ci nie pasuje. Najładniej w blondzie pisała inna internautka.

Skolim w centrum afery. Wszystko przez wypowiedź o emeryturach dla artystów

W ostatnim czasie niezwykle głośno było o wypowiedzi Skolima, który ostro zareagował na plany rządowego wsparcia i dopłat dla emerytur artystów.

Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, p*******i, albo ci młodzi robią taką c*****ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. (...) Nigdy na to nie pozwolę. Nie możemy się godzić na to mówił rozemocjonowany Skolim w trakcie transmisji na żywo.

Słowa wokalisty spotkały się z natychmiastowym odzewem ze strony popularnej wokalistki. Doda uderzyła w Skolima i stwierdziła wprost, że jego odpowiedź jest "ohydna".

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