Znamy dwóch kolejnych artystów, którzy chcą nas reprezentować na Eurowizji 2017. Wśród nich Mariusz Wawrzyńczyk - zwycięzca konkursu Debiutów w Opolu w 2015 roku. Jego propozycja to utwór "Zawsze pod wiatr".

Reklama

Eurowizja 2017 - polskie preselekcje

Artyści mogą swoje zgłoszenie wysyłać do 20 stycznia. TVP wybierze od 5 do 10 wykonawców, którzy wezmą udział w preselekcjach. Wśród chętnych są już m.in. Gosia Andrzejewicz, Leszek Stanek, Kasia Popowska, Alicja Ruchała, Anna Karwan, Madox oraz Mateusz Maga. Do tego grona dołączył właśnie Mariusz Wawrzyńczyk. Kim jest? To młody wokalista, znany m.in. z programów "Szansa na sukces" czy "Bitwa na głosy". Na scenie występował m.in. z Anią Rusowicz. Kompozytorem piosenki "Zawsze pod wiatr" jest Marcin Nierubiec, który napisał piosenkę "Legenda" dla Marcina Mrozińskiego, reprezentującego nasz kraj w 2010 roku.

Swoją propozycję w sieci umieścił również nieznany nikomu (jeszcze?) wokalista Ronney. Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia prawdziwych gwiazd, takich jak Margaret czy Edyta Górniak.

Zobacz także

Zobacz także: Dwa gorące nazwiska na liście gwiazd, które chcą wystąpić na Eurowizji 2017! Kto się zgłosił?

Oto propozycja Mariusza.

Oto propozycja wokalisty o pseudonimie Rooney.

Reklama

Czy na Eurowizję pojedzie Mariusz Wawrzyńczyk?