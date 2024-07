Emma Watson popularność zdobyła dzięki serii filmów o Harrym Potterze. Dzięki roli Hermiony przyklejono do niej łatkę grzecznej i poukładanej dziewczynki. Aktorka postanowiła zmienić swój wizerunek występując w nowym obrazie Sofii Coppoli "The Bling Ring", w którym wciela się w postać nastolatki włamującej się do domów znanych i bogatych. W produkcji zobaczymy jak gwiazda m. in. tańczy na róże, a także bawi się w klubie odurzona sporą ilością alkoholu.

