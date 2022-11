Emilia Dankwa w odważnej stylizacji na pokazie Mariusza Przybylskiego! 

"Rodzinka.pl": Kacperek to przystojniak, ale to Zosia zachwyca! Emilia Dankwa ma figurę jak modelka!

Emilia Dankwa w serialu "Rodzinka.pl" wcieliła się w rolę przyjaciółki najmłodszego syna Boskich. Przeurocza Zosia zaskarbiła serca tysięcy fanów produkcji, ale od jej debiutu w serialu minęło już kilka lat. Dziś Emilia jest już nastolatką i patrząc na jej najnowsze zdjęcie na Instagramie, aż ciężko ją rozpoznać. Naszym zdaniem to nie tylko świetna aktorka, ale także urodzona modelka. Zobaczcie sami! Zobacz także: QUIZ dla prawdziwych fanów "Rodzinki.pl"! Jak dobrze znasz Kacperka, Tomka i Kubę Boskich? Jak dziś wygląda Zosia z "Rodzinki.pl", czyli Emilia Dankwa? Widzowie pokochali Emilię jako małą Zosię z serialu "Rodzinka.pl". Ale dziś młoda aktorka już nie przypomina tej małej dziewczynki sprzed lat. Po zakończeniu emisji serialu, Emilia nie pokazuje się w mediach, ale jest za to bardzo aktywna na swoim Instagramie. To właśnie tam możemy dowiedzieć się, co teraz robi i jak wygląda młoda gwiazda. Emilia Dankwa urodziła się w grudniu 2005 roku, więc w tym roku skończy już 16 lat. Jak możemy zauważyć na jej Instagramie, jej pasją jest jazda konna, czytanie, a także jazda na nartach. Oprócz aktorstwa, zajmuje się również modelingiem i fotomodelingiem. Patrząc na najnowsze zdjęcia młodej gwiazdy musimy przyznać, że Emilia z pewnością zrobi oszałamiającą karierę jako modelka. Jest wysoka, szczupła i ma piękną, oryginalną urodę. Sami spójrzcie, jak dziś wygląda Emilia Dankwa! Młoda aktorka ma bardzo dziewczęcy styl - swoją sylwetkę lubi podkreślać kobiecymi sukienkami, jak na przykład ta poniżej: Naszym zdaniem bardzo się zmieniła. Wszyscy pamiętamy ją jako małą dziewczynkę, a dziś, to już nastolatka! Poznalibyście Emilię na najnowszych zdjęciach? ...