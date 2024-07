Edyta Górniak pod koniec wakacji w rozmowie z AfterParty.pl zapewniła, że jeszcze w tym roku zakończy nagrania na nową płytę (zobacz). Jak obiecała, tak zrobiła. Magazyn "Flesz" donosi, że diwa jeszcze w tym miesiącu ma wypuścić nowy singiel. Z pewnością wiernych fanów gwiazdy ucieszy również fakt, że cały materiał ma szansę ujrzeć światło dzienne jeszcze przed Bożym Narodzeniem!

"Flesz" dowiedział się, że album nawiązuje stylistyką do twórczości Edyty z początków kariery. Płytę mają wypełnić kompozycje w stylu światowego hitu "To nie ja byłam Ewą".

Pracę nad albumem Górniak musi połączyć z pracą na planie "The Voice of Poland". Już wkrótce odcinki na żywo i mnóstwo pracy z podopiecznymi. No a jakby tego było mało, na wiosnę ślub. Zobacz: Edyta wychodzi za mąż w Azji!

