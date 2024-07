Edyta Górniak pochwaliła się swoim domem w Krakowie. Artystka właśnie wróciła z wakacji w Stanach Zjednoczonych, na które zabrała swojego syna Allana z okazji 12. urodzin. Na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się filmikiem, na którym widzimy, jak Edyta Górniak tańczy do piosenki Ushera we wnętrzu własnego domu. Diwa w domowej scenerii to niecodzienny widok! Edyta nie jest umalowana, ma wilgotne włosy i luźną bluzę. To zupełnie inny look niż ten, który prezentuje na scenie. ;) Dodatkowo możemy przyjrzeć się temu, jak urządziła swój nowy dom w Krakowie. Nie brakuje w nim modnej ściany z czerwonej cegły, stylowych lamp oraz innych luksusowych elementów wystroju. W ostatnim czasie artystka jest poruszona sytuacją z zespołem Dustplastic, który nie dokończył materiału na jej nową płytę. Jednak na filmiku zamieszczonym w sieci gwiazda wydaje się być w dobrym humorze. Zobaczcie wideo!

Edyta Górniak pokazała wnętrze swojego krakowskiego domu.

Edyta Górniak przeprowadziła się do Krakowa pod koniec stycznia 2016 roku.

Gwiazda i jej syn doskonale czują się w nowym miejscu zamieszkania.