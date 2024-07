Edyta Bartosiewicz wywróżyła ciążę Natalii Kukulskiej. Okazuje się, że piosenkarka zajmuje się nie tylko muzyką, ale również uwielbia astrologię. Ciężarna jurorka The Voice of Poland w rozmowie z Faktem przyznała, że koleżanka ze sceny muzycznej już kilka miesięcy temu wywróżyła jej wielkie zmiany w życiu.

Miałyśmy z Edytą Bartosiewicz wspólną garderobę. Ona interesuje się astrologią. Powiedziała mi: „To będzie twój rok! Zobaczysz, teraz w twoim życiu prywatnym będą działy się przełomowe rzeczy!” A potem opowiedziała mi o wszystkich szczegółach - w rozmowie z tabloidem zdradziła Natalia Kukulska.

Wygląda więc na to, że przepowiednie Edyty Bartosiewicz właśnie się spełniają. Natalia Kukulska nie tylko oczekuje narodzin swojego trzeciego dziecka, ale również jej kariera nabrała tempa- zgodziła się zostać jurorem w The Voice of Poland co już sprawiło, że o Natalii jest coraz głośniej.

Wiedzieliście, że Edyta Bartosiewicz ma takie zdolności?

