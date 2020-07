Duffy protestuje przeciwko filmowi "365 dni" Blanki Lipińskiej: "Naćpano mnie, porwano, gwałcono!"

Duffy prostestuje przeciwko filmowi "365 dni". Brytyjska wokalistka napisała list otwarty do właściciela Netflixa, w którym zwraca uwagę, że produkcja Blanki Lipińskiej jest nieodpowiedzialna i niebezpieczna.

Brytyjska wokalistka niedawno wyznała, że została porwana, odurzona narkotykami i zgwałcona. Długo nie mogła poradzić sobie z traumą i to było powodem, że tak nagle zniknęła z show biznesu. Dramatyczną prawdę skrywała w sobie ponad 10 lat.

Nie wiem, jak wyrazić to, jak bardzo nieodpowiedzialne jest to, że film "365 dni" znajduje się na Netfliksie. Jednak moje cierpienie i doświadczenia zobowiązują mnie do tego, by zabrać głos - napisała w liście do Netflixa