Dagmara Kaźmierska nie ma ostatnio łatwego czasu, po tym jak jeden z portali dotarł do szokujących szczegółów w sprawie jej przeszłości. Okrucieństwo i jego skala przeraża. Wygląda na to, że "Królowa życia" może jednak liczyć na wsparcie nie tylko fanów, którzy przy niej zostali, ale również... Doroty znanej z programu "Rolnik szuka żony".

Internauci są wyraźnie poruszeni informacjami na temat przeszłości Dagmary Kaźmierskiej i nie zostawiają na niej suchej nitki. Ze śledztwa portalu goniec.pl wynika, że Kaźmierska miała zgotować prawdziwe piekło, 24-letniej wówczas, Marii A. "Ten ślad to po obcasie Dagmary" - miała mówić w zeznaniach kobieta. Portal dotarł również do zeznań innej pokrzywdzonej - Magdy K., która rzekomo była bita i zastraszana, gdy była w ciąży. Mimo że o przeszłości Kaźmierskiej wiadomo było już wcześniej, mało kto zdawał sobie sprawę z tak drastycznych szczegółów. Wygląda na to, że pomimo tych wszystkich mrocznych tematów bliscy, a także osoby dalsze wspierają Kaźmierską. Należy do nich m.in. Dorota z programu Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". Kobieta postanowiła wesprzeć Kaźmierską po raz kolejny.

Dagmara Kaźmierska po długim i wymownym milczeniu dodała oświadczenie, na temat całej sprawy, a jej post polubiła m.in. Dorota z "Rolnika". W ten wymowny sposób postanowiła okazać jej wsparcie.

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem , potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić . Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!! Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki jak nam go przedstawiają…

- napisała Kaźmierska na swoim Instagramie.