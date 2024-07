Już w przyszłym miesiącu wystartuje konkurs Eurowizji, do którego Polska powróciła po dwóch latach nieobecności. Specjalnie wyłoniona komisja zgromadzona wokół TVP wybrała na reprezentantów Donatana i Cleo z utworem "My Słowianie". Zdecydowano się na taki krok, ponieważ to właśnie w ten sposób postawiono 20 lat temu na Edytę Górniak, która zajęła najwyższe do tej pory miejsce w całej historii startów naszego kraju. Wykonawcy zdecydowali, że reprezentować nas będą z nieco zmienioną wersją swojego hitu zaśpiewaną w dwóch językach. Przypomnijmy: Donatan i Cleo zdradzili jaką wersję zaśpiewają na Eurowizji

Od kilku dni bukmacherzy i fani z całej Europy skupiający się na różnych stronach i forach wybierają swoich faworytów za pośrednictwem wirtualnego głosowania. Niedawno informowaliśmy was o rankingu, który dawał nam spore szanse na zajęcie wysokiego miejsca w finale. Nowe prognozy nie są już niestety tak optymistyczne.

W rankingu bukmacherów "My Słowianie - We Are Slavic" znajduje się poza pierwszą piętnastką utworów z największą szansą na wygraną według bukmacherów. Prowadzi Szwecja z utworem "Undo", tuż za nią są Węgry, Wielka Brytania, Armenia, Izrael, Grecja i Hiszpania. Zupełnie inaczej przedstawia się głosowanie fanów. Tutaj prowadzi Dania tuż przed San Marino, Niemcami, Norwegią i Ukrainą. Polska nie znajduje się w pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą punktów.

Czyżby występ Cleo na Łotwie wpłynął na taką a nie inną ocenę fanów Eurowizji?



