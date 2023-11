Jak mieszkają nasze gwiazdy? Choć rzadko która ma chęć wpuszczać kamery do swojego domu, to część swojego życia codziennego, a przez co i tego jak mieszkają, relacjonują na Instagramie. Tak też jest w przypadku Pauliny Sykut, która często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego apartamentu! Jak jest urządzony?

Jak mieszka Paulina Sykut?

Paulina Sykut od czterech lat mieszka w ponad 200 metrowym apartamencie w centrum Warszawy. Jest urządzony bardzo klasycznie - dominują odcienie bieli i szarości, zwłaszcza w kuchni i salonie. Zobaczcie sami, jak mieszka gwiazda Polsatu z mężem Piotrem i ukochaną córką, Różą!