Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński w minioną niedzielę podgrzali emocje wokół swojego związku. Na profilu byłego uczestnika "Love Island" na Instagramie pojawiło się nagranie, pod którym napisał krótko: "Oświadczenie". Partner Karoliny Gilon z poważną miną przeprosił ukochaną. Nie uwierzycie, co się stało...

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński poznali się na planie "Love Island". Karolina była wówczas prowadzącą, a Mateusz uczestnikiem randkowego show. Wtedy nic jeszcze nie wskazywało, że może między nimi zaiskrzyć, ale wszysto zmieniło się już jakiś czas po programie. Wiosną 2024 roku wyszło na jaw, że Karolina Gilon i Mateusz z "Love Island" są parą, a już kilka miesięcy później okazało się, że Karolina Gilon jest w ciąży.

Dziś Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński i ich synek tworzą szczęśliwą rodzinkę. Para chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda ich codzienność, ale w minioną niedzielę zaskoczyli wszystkich. Partner byłej gwiazdy Polsatu wydał oświadczenie i publicznie przeprosił ukochaną. Co się stało?

Chciałbym publicznie przeprosić moją dziewczynę za to, że całowałem się z inną dziewczyną podczas naszego związku mianowicie w jej śnie, który miała dzisiejszej nocy - podobno zdarza się to dość często dlatego tym bardziej przepraszam. I jeszcze na koniec chciałbym przeprosić publicznie swoją dziewczynę za nieprzeproszenie jej wcześniej, co spowodowało, że jest już za późno na przeprosiny więc chciałbym przeprosić za nieprzeproszenie mówił Mateusz Świerczyński.

Fani Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego nie ukrywają, że w pierwszej chwili ich wspólne nagranie z oświadczeniem mocno ich zaniepokoiło, ale później zrozumieli, że nic złego w związku pary się nie dzieje. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Boże, @karolinagilonofficial, że Ty to wytrzymałaś to ja Ci zazdroszczę, ja juz na poczatku nagrywania bym się śmiała w głos. Jestescie najlepsi!

Hahaha kocham Was piszą rozbawieni fani.

Niestety, nie wszystkim spodobał się żart pary. Niektórzy internauci piszą wprost:

Wam sie chyba nudzi...

Jeśli na takich bzdurach buduje się kontent to gratulacje , kreatywność poniżej przeciętnej ostro komentują internauci.

