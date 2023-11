W szczerej rozmowie z nami Doda przyznała, że nie otacza się bogatymi ludźmi. To może Was dziwić, ale jej najbliżsi zarabiają "średnią krajową". To właśnie dlatego gwiazda jest przyzwyczajona do dawania prezentów, nie odwrotnie... Tym razem jednak było inaczej.

Doda i Emil Stępień w połowie kwietnia złożyli sobie małżeńską przysięgę. I choć gwiazda nie spodziewała się drogich prezentów, ktoś naprawdę ją zaskoczył! Najpiękniejszy prezent ślubny Doda dostała od mamy! Sami sprawdźcie w naszym wideo. To wzruszające!

Dorota Rabczewska na stan konta nie może narzekać. W zeszły piątek kupiła mężowi buty za 3000 złotych! Zarabia krocie na koncertach i płytach. Jest nawet gotowa przerwać karierę, a to znaczy, że ma odłożoną sporą sumkę.

Doda i Emil są już małżeństwem :)