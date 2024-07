Doda od lat zmaga się z chorym kręgosłupem i co jakiś czas bolesne dolegliwości dają o sobie znać. Wczoraj wokalistka miała wypadek podczas swojego koncertu, co naraziło ją na dodatkowe komplikacje. Przypomnijmy: Doda trafiła do szpitala!

W nocy na oficjalnej stronie gwiazdy i jej Facebooku opublikowano oświadczenie, w którym wyjaśniono sytuację i okoliczności zdarzenia. Okazuje się, że Doda spadła ze sceny na plecy na ziemię i straciła przytomność, ale mimo to potem heroicznie kontynuowała koncert. Tuż po zakończeniu show artystka została przewieziona do jednego ze śląskich szpitali, gdzie została poddana specjalistycznym badaniom.

Doda spadła ze sceny na plecy na ziemię, w wyniku czego straciła chwilowo przytomność. Nie wiemy jakim cudem zagrała pozostałą część koncertu, prawdopodobnie adrenalina zrobiła swoje... Właśnie robiona jest jej tomografia i inne badania specjalistyczne. Pozostaje ciągle w pozycji leżącej w odpowiednim usztywnieniu, tak, aby nie pogłębić kontuzji. Jest pod ścisłą i dobrą opieką lekarzy w jednym ze śląskich szpitali - czytamy w oświadczeniu managementu wokalistki.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, gwiazda obecnie przebywa w hotelu na Śląsku.

Mamy nadzieję, że Doda szybko wróci do zdrowia i znów będzie mogła czarować na scenie. Życzymy zdrowia!

