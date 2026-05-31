Zaledwie tydzień temu Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z ukochanym mężem i przyjaciółkami z show-biznesu relacjonowała szampańską zabawę na tureckim weselu. Okazuje się, że tuż po powrocie z Turcji ukochana żona Radosława Majdana nie zamierza zwalniać tempa. Prowadząca "Królową przetrwania" pochwaliła się w sieci najnowszą wyprawą do Paryża, gdzie w Institut Français de la Mode studiuje jej najstarszy syn. To właśnie ze Stanisławem gwiazda TVN udała się na prestiżowy turniej tenisowy Roland Garros, a my patrzymy tylko na jej stylizację. Ta pastelowa sukienka w stylu "old money holiday" będzie hitem lata 2026.

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat uznawana jest za ikonę stylu. Gwiazda TVN doskonale bowiem wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, łącząc przy tym klasyczną elegancję z najgorętszymi trendami. Zaledwie tydzień temu prowadząca "Królową przetrwania" relacjonowała na Instagramie tureckie wesele, na którym Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się w białej mikro mini. Teraz, zaledwie kilka dni po powrocie z Turcji, ukochana żona Radosława Majdana udała się w kolejną podróż, tym razem do stolicy mody - Paryża. Ten kierunek nie jest przypadkowy.

To właśnie w Paryżu w w Institut Français de la Mode studiuje 20-letni syn Małgorzaty Roznek-Majdan, Stanisław i to właśnie z nim gwiazda TVN postanowiła udać się na prestiżowe sportowe wydarzenie. W czwartek 28 maja, Małgorzata Roznek-Majdan wraz z najstarszym synem wybrała się międzynarodowe mistrzostwa Francji w tenisie, Roland Garros.

French Open od lat działa jak magnes, tu sport miesza się tu z atmosferą wielkiego wydarzenia, a widownia bywa tak uważnie obserwowana jak kort. Małgorzata Rozenek-Majdan wpisała się w ten klimat, stawiając na jasną, letnią stylizację z modną sukienką w stylu "old money holiday" w roli głównej.

Niedawno bluzka "crochet" Magorzaty Rozenek-Majdan w stylu "quiet luxury", jaką gwiazda TVN wybrała na wywiad z Nataszą Urbańską, wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów celebrytki. Teraz wiele wskazuje na to, że nie inaczej będzie w przypadku pięknej pastelowej letniej sukienki w masełkowej tonacji, w jakiej Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się na French Open.

Żółta sukienka w stylu "old money holiday" z ozbobnymi czarnymi lamówkami, jaką wybrała Małgorzata Rozenek-Majdan, pochodzi z najnowszej kolekcji marki 303 Avenue i kosztuje 1 190 złotych. Do niej prowadząca "Królową przetrwania" dobrała biała baleriny z ozdobną kokardką i czarną lamówką, słomkowy kapelusz oraz mini torebkę w ziemistej tonacji.

Gdzie kupić modne sukienki typu "old money holiday" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Jeśli spodobała wam się klasyczna letnia sukienka Małgorzaty Rozenek-Majdan w masełkowej tonacji, mam dla was dobre wieści, podobne znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W Sinsay za 59,99 złotych kupicie kremową sukienkę midi z falbaną i przeszyciem u dołu oraz ozdobnymi pasami na wysokości dekoltu.

Równie ciekawa propozycja, tym razem z pionowymi lamówkami czeka na was w Renee. Tu za 159,99 złotych kupicie jasnobeżową, rozkloszowaną sukienkę w literę "A", idealną na letnie romantyczne randki, do biura, ale też na wesele.

Dla tych, które nie są przekonane dokontrastowych wstawek w postaci lamówek, też coś znalazłam. W Reserved za 129,99 złotych kupicie klasyczną, dopasowaną sukienkę o długości maxi w kremowej tonacji.

