W roku 2015 Agnieszka Kaczorowska spotykała się podobno z... pięcioma różnymi facetami. To oczywiście nieprawda. Magazyn "Party" spytał Kaczorowską wprost, czy jest teraz singielką. Okazało się, że tancerka z nikim się obecnie nie spotyka i nie myśli o romansach. Czy bycie singielką jest dla niej trudne? Czy da się polubić ten stan?

I dodaje, że zamiast na siłę szukać partnera i roztrząsać każdą plotkę na temat jej rzekomych romansów, dostrzega, że bycie singielką też ma swoje plusy. A ona nie jest typem marudy! Teraz skupia się na pracy. Chodzi na kursy, rozwija się, realizuje po kolei marzenia.

A co do miłości, to wierzę, że ta prawdziwa jest jeszcze przede mną - mówi Agnieszka.