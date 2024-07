Kariera Anny Dereszowskiej wyraźnie nabrała tempa. Piękną aktorkę już od kilku lat możemy oglądać nie tylko w serialach, ale i w wielu filmach fabularnych. Gwiazda spełnia także swoje marzenia o śpiewaniu. Kilka tygodni temu w sprzedaży pojawiła się debiutancka płyta Dereszowskiej. Stare przeboje w wykonaniu artystki stały się prawdziwym hitem. Anna Dereszowska może pochwalić się również udanym życiem prywatnym. Aktorka już od kilku lat związana jest z aktorem Piotrem Grabowskim. Para doczekała się nawet córeczki, która przyszła na świat w 2008 roku.

Niestety, Dereszowska i Grabowski do tej pory nie zdecydowali się na ślub. I chociaż aktorka nie kryje szczęścia u boku swojego partnera, to w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że nie zamierza zmieniać stanu cywilnego.

- Sformalizowanie związku to tylko papier, a to nie jest am do niczego potrzebne. Prawdziwe uczucie nie potrzebuje potwierdzenie na piśmie. Jest nam dobrze, tak jak jest.