Dzisiejszy dzień przyniósł nam wiele emocji. Dominic D’Angelica został usunięty z finału programu „Top Model” po tym, jak na jaw wyszły informacje o jego niechlubnej przeszłości. Aspirujący model w 2011 roku, w wieku 22 lat, miał być skazany w Stanach Zjednoczonych za kontakty seksualne z osobą nieletnią poniżej 16 roku życia. Głos w sprawie zabrał już TVN, Michał Piróg czy Stefen - brat Dominica. Wiele wskazuje na to, że na swój własny sposób opinie postanowił wyrazić również jeden z jurorów „Top Mode”, znany projektant Dawid Woliński.

Dawid Woliński broni Dominica z „Top Model”? „Zniszczyć człowieka, jakie to proste!”

Uśmiechnięty i zawsze pełen pozytywnej energii Dominic D’Angelica był jednym z ulubieńców jurorów „Top Model”, którzy zawsze chwalili go za jego uśmiech i podejście do pracy. Teraz jednak, kiedy niechlubna, skandaliczna przeszłość mężczyzny ujrzała światło dzienne, stacja TVN podjęła bezwzględną decyzję w sprawie uczestnika. Kilka godzin później na profilu Dawida Wolińskiego na Instagramie pojawiło się wymowna relacja. Czy projektant w swoich nawiązywał do Dominica?

Zniszczyć człowieka, jakie to proste! - czytamy na opublikowanej relacji.

Obserwatorzy Dawida Wolińskiego nie mieli żadnych wątpliwości. Pod najnowszym postem jurora natychmiast pojawił się komentarz oburzonej internautki:

Do czego odnosi się pana najnowsze story? Zniszczyć człowieka? Rzeczywiście niektórym z wielka łatwością przychodzi niszczenie psychiki młodych dziewcząt. Odniosłam wrażenie ze broni pan osoby skazanej za przestępstwa seksualne…

Dawid Woliński postanowił nie odpowiadać na zarzuty obserwatorki.

Dominic był jednym z ulubieńców jurorów. Tymczasem okazało się, że w 2011 roku mężczyzna został skazany za przestępstwo seksualne. Na ten moment sam Dominic nie odniósł się jeszcze do całej sprawy.

Stacja podjęła decyzję, że zostanie on usunięty z finału programu "Top Model"