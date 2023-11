Szaleństwo na punkcie Ewy Stoch-Bilan zaczęło się w chwili, gdy przyszła na Galę Mistrzów Sportu, by w imieniu swojego męża Kamila Stocha odebrać nagrodę dla Sportowca Roku. Od tego momentu tysiące Polaków przeczesują Internet w poszukiwaniu informacji o żonie naszego skoczka. Czy Ewa Bilan-Stoch może dzięki temu zainteresowaniu zostać gwiazdą i powtórzyć sukces Anny Lewandowskiej? Eksperci twierdzą, że ma wszystko, co potrzebne, by podbić show-biznes. Tylko, że Ewa kompletnie nie ma ochoty bywać na ściankach i uczestniczyć w show-biznesie.

Jest silna, konkretna i dobrze wie, czego chce. Prowadzi agencję marketingu sportowego, Klub Sportowy Eve-nement Zakopane dla młodych skoczków,” mówi dziennikarka Paulina Chylewska.

Ewa Stoch - znacie ją?

Ale to nie wszystko. Ewa projektuje czapki z autorskiej linii Kamiland, jest też zawodową fotografką. A czy Ewa chce być gwiazdą? Spytaliśmy o to właśnie żonę naszego skoczka.

„Wybieram normalne życie wśród lokalnej społeczności. Zamiast bywać na ściankach, wolimy z mężem chodzić na wspólne spacery, randki, spędzać czas ze znajomymi i realizować swoje zainteresowania, mówi „Party” Ewa Stoch.

Ewa Bilan-Stoch

Anna Lewandowska i Ewa Bilan- Stoch na Gali Mistrzów Spotu