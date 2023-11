Następnie Adam Bielecki z ekipą zaczął obmyślać, jak dostać się do Tomka. Z relacji Francuzki jego stan był już ciężki - dostał odmrożenia rąk, nóg, twarzy, miał też problemy ze wzrokiem.

Z tego, co zrozumiałem, został we wnęce lodowej. Eli zostawiła mu resztki gazu, które miała. Moje pierwsze pytanie po dotarciu do Eli było o Tomka, czy jest w stanie samodzielnie chodzić. Bo to było dla nas kluczowe. Wiedzieliśmy, że samo dotarcie do niego będzie bardzo trudne, ale jeżeli jest w stanie się poruszać o własnych siłach, to oczywiście warto. W momencie, gdy nie jest w stanie, to nie mamy żadnych możliwości ściągnięcia go na dół. I to nawet gdybyśmy jakimś cudem dotarli do niego w tej gwałtownie się pogarszającej pogodzie - wyjaśnił TVN Bielecki.