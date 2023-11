2 z 6

Mała Klara gotowa do ćwiczeń ;) Wskazują na to emotikony dodane przez Annę Lewandowską! Czy to oznacza, że rodzice małej dziewczynki chcą, aby w przyszłości zawodowo zajęła się sportem? :)

Zobacz: W sieci pojawił się fałszywy profil małej Klary. Anna Lewandowska zareagowała!