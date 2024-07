Serial "BrzydUla" po raz pierwszy pojawił się na antenie stacji TVN w 2008 roku i szybko okazał się wielkim hitem. Widzowie ubolewali, że serial szybko się zakończył i domagali się jego kontynuacji. Prośby fanów zostały wysłuchane po ponad 10 latach - aktorzy wrócili na plan produkcji, tworząc "BrzydUlę 2".

Kontynuację "BrzydUli" mogliśmy oglądać od 5 października 2020 roku do 26 maja 2022 roku. Czy jednak jest szansa na to, że serial jeszcze wróci na antenę? Zapytaliśmy o to Julię Kamińską, odtwórczynię głównej roli w serialu! Jak się okazało, gwiazda nie wie, co dalej będzie się działo z "BrzydUlą", jednak jak przyznała, dla niej osobiście na ten moment "to jest koniec".

- Wszyscy potrzebujemy długiej przerwy - nie wiem, czy 10 czy nawet "więcej letniej", ale przynajmniej na razie, dla mnie osobiście, ta historia jest zamknięta - przyznała szczerze Julia Kamińska.

