Patricia Kazadi miała wczoraj pracowity dzień. Rano pojawiła się konferencji zapowiadającej festiwal w Opolu, a wieczorem na imprezie Magnum. Oczywiście przygotowała na te okazje dwie różne stylizacje. Jednak pewne ich elementy były bardzo do siebie podobne, a niektóre wręcz takie same. Zwróciliśmy uwagę, że powtarzają się one już nie pierwszy raz! Czarny top, peruka i oczywiście... odsłonięty brzuch. Widać, że Kazadi jest dumna ze swojego płaskiego brzucha i waskiej talii i stara się często je eksponować. A jak wam się podoba styl Patricii?

